Holistilise kosmeetikabrändi Õrn Kuu asutas Londonis elav jumestaja Alice Hopkins, kes on ise võidelnud pikalt raske ekseemiga. Õrn Kuu on valmistanud kaks holistilist ja vegani nahahooldustoodet, mis on samuti eestikeelse nime saanud. Näokreem kannab nime Öö ning kehahoolduskreem nime Või.