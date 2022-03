Tallinna uisuplatsid hakkavad hooaega lõpetama

Koolidele on linna uisuparkides eraldatud tasuta jää kasutamise aeg tööpäevadel kell 8–17, vajalik on vaid klassi eelregistreerimine grupijuhi poolt. Koolid on sellel hooajal teinud kokku 41 000 külastust.

Pirita liuväli tõmbab 15. hooajale joone alla pühapäeval, 20. märtsil. Liuväli ja hokiväljak on avatud veel kuni pühapäeva, 20. märtsi õhtuni. Läbi häda saab Pirital veel ka suusatada. «Hommikul rada kuidagimoodi üle sõidetud, aga midagi head seal ei ole ja homme hommikul on viimane kord rajahooldusele. Nüüd jääme uut hooaega ootama ja loodame et see sama hea tuleks,» teatas rajameister laupäeva hommikul Pirita Spordikeskuse veebilehel.