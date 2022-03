Kruusimäe: Venemaa mõjusfääri Eestis tuleb otsustavalt piirata

«Eestlased on olnud väga vaoshoitud nõukogude okupatsioonielementide nagu pronkssõdur, sirp ja vasar, surematu polk, Georgi lindi (mis on tegelikult Tsaari-Venemaalt kaaperdatud sümbol) ja muud ühiskonda saastavate ideoloogiliste suurvene atribuutide kõrvaldamisega ühiskonnast,» nentis ta.

Tema sõnul on hea näide pronkssõdur, kus aastaid räägiti muinasjutte ja peteti iseennast, et see on Kristjan Palusalu järgi voolitud kuju, see on ajalooline ja kunstiline monument, ärgem ärritagem siinseid venelasi ja Vene riiki kuju kesklinnast äraviimisega, hoiame kodurahu.

«Naivistid! Selline jaanalinnupoliitika kulmineerus meile «kingituseks vaguruse eest» lõpuks 2007. aastal pronksööga, kus nii Venemaa, kui siinne 5. kolonn näitas oma tõelist nägu,» märkis ta.

«Järgmine õpikunäide on Vene propagandakanalite transleerimine. 30 aastat ja kuni Venemaa viimase kallaletungiga Ukrainale rääkisid paljud poliitikud, ametnikud ja meediaeksperdid - sellist Vene meedia suukorvistamist ei tohi lubada, me pole nagu nemad! Me ei tohi neid telekanaleid sulgeda, pole seadusandlikku alust ja see pole ka demokraatlik! Mida siis vaatavad vene inimesed. Täna on groteskne meenutada, kuidas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet teatas piltlikult öeldes päev pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale, et amet on teinud süvaanalüüsi ja jõudnud järeldusele, tõepoolest nendes kanalites edastatakse sõjapropagandat,» selgitas Kruusimäe.

Kuidas Vene meediapropaganda on mõjunud? Ettevõtte Active Group läbi viidud küsitlusest selgub, et Venemaa avalikkusest 86 protsenti suhtub täielikult või mingil määral soosivalt võimalikku sissetungi Euroopa Liidu territooriumile. Kas kellelgi on kahtlust, et selline ajuloputus pole mõjunud meie venekeelsetele ja kahjuks tuleb tunnistada ka osadele eestlastele?

«Kui olete käinud Ukrainas, siis kus on venekeelsed sildid, Georgi lindid ja muu vene sümboolika, vastus – ajaloo prügikastis. Isegi venekeelsetes Harkivis või Mariupolis ei ole võimalik sellega liputada,» nentis ta.

«Tuleb otsustavalt piirata Venemaa mõjusfääri ka Eestis! Seetõttu on aeg täiendada karistusseadustikku! On mõistlik ja sisuline vajadus, et käsitleda kõiki Venemaa sümboleid sõjapropagandana ja täiendada karistusseadustikku, kus tuuakse välja konkreetne nimekiri sanktsioneeritavate sümbolite loeteluga,» ütles Kruusimäe.

«Samuti tuleb ettevaatavalt ja julgeolekukaalutlustel alalise ja ajutise elamisloaga Vene- ja Valgevene kodanikelt võtta ära relvaluba. Unustada ei tohi, et nende riikide kodanikud on vandunud truudust tänastele agressorriikidele. Näiteks üleeelmise aasta seisuga oli Eesti relvaluba 1300 Vene Föderatsiooni kodanikul. Lisaks riigikaitselistel kaalutlustel tuleks laiendada Eesti kodanikele nii soetamiseks võimalikku moona hulka kui täiendada relvatüüpi, mida võib Eesti kodanik omada,» nentis Kruusimäe.