Tallinna spordihall saab uue välimuse ja sisu

Maikuust alates on Tallinna spordihall kinni, sest kõik seal – alates rajakattest ja lõpetades konstruktsioonidega – on vananenud, kirjutas Pealinn. Spordihalli direktori Jüri Dorbeki sõnul läbib hoone järgmise aasta lõpuks põhjaliku uuenduskuuri. «Tallinna spordihall on amortiseerunud. Kui ta 26 aastat tagasi ehitati, arvestati eeldatavaks vanuseks 10-15 aastat. Nüüd on ette nähtud täiemahuline uuendamine. Olemasolevast spordihallist jäävad alles vaid betoonpõrand ja ilusad puitfermid,» rääkis Dorbek.