Repsi endise nõuniku sõnul kohvitamist kiivalt eitanud minister ikkagi jõi kohvi

Endise haridus- ja teadusministri nõuniku Marin Terepi sõnul jõi minister Mailis Reps (Keskerakond) kohvi. Varem on Reps öelnud, et ta ei joo kohvi. Kohtus selgus muu hulgas ka see, kuidas Jura masin ministri koju toimetati ja kes selleks loa andis.