Liimets EL-i välisasjade nõukogul: jätkame Venemaa isoleerimist

Välisasjade nõukogul kohtusid välis- ja kaitseministrid, et heaks kiita EL-i pikaajaline julgeoleku- ja kaitsestrateegia ehk strateegiline kompass. "Meie jaoks on oluline, et strateegias on selgelt esil NATO ja Atlandi-ülese partnerluse keskne roll Euroopa julgeoleku tagamisel, Venemaa sõda Ukrainas ja laiemalt Venemaa oht kogu Euroopale ning ühe selge prioriteedina ELi lähinaabruse toetamine,“ sõnas Liimets.

Pärast välisasjade nõukogu osales Liimets Euroopa Humanitaarfoorumil, kus rõhutas, et abivajajatel peab olema ligipääs humanitaarabile ja rahvusvahelise õiguse kaitse. «Rünnakud humanitaarabi- ja tervishoiutöötajate vastu ning koolide ja haiglate pommitamised on äärmiselt tõsised rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised. Samuti on lubamatu humanitaarabi politiseerimine. Pean väga oluliseks, et kõik rahvusvahelise õiguse rikkumised, sealhulgas sõja- ja inimsusevastaste kuritegude süüdlased võetaks vastutusele. Nii on ka Venemaa sõjategevusega Ukrainas, kus sissetungijad vastutavad kõigi sõjakuritegude eest ukrainlaste vastu,» sõnas Liimets.