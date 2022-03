Põhja-Tallinnas varastatakse Elisa võrgukappidest seadmeid, algatati kriminaalmenetlus

«Möödunud nädalal tabasid Elisa võrgutaristut Põhja-Tallinnas taas vargused, mille käigus varastati lukustatud kappidest seadmed, mis tagavad kaabelvõrgu klientidele TV- ja internetiteenused. Tegemist on juba korduva vargusega samas piirkonnas viimaste kuude jooksul, mis häirib tõsiselt kaugõppes või kodukontoris olevaid kliente,» rääkis Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli.

Kõikidesse kappidesse on sisenetud võtmega, seadmed kaablite otsast maha lõigatud ja seejärel lahkutud. Ettevõttel on alust arvata, et isik, kes vargused toime paneb, teab väga täpselt, mis seadmeid ta otsib.