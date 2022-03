Tallinna vastuvõtukeskuses on registreeritud üle 10 000 sõjapõgeniku

Abilinnapea Betina Beškina märkis, et vastuvõtukeskus on juba kolm nädalat töötanud ööpäev läbi ja seitse päeva nädalas. «Vaatame ja jälgime, kuidas käivitub Pärnus avatud vastuvõtukeskus ning kas ja kui palju vähendab see siinse vastuvõtukeskuse koormust. Kui senisel hulgal inimesi Tallinna keskusesse enam ei tule, siis hakkame teenuseid pakkuma argipäevadel ja tööajal,» lausus Beškina.

Tallinnas kolme nädala eest avatud Ukraina sõjapõgenike vastuvõtukeskuse eesmärk on pakkuda ühest kohast erinevaid teenuseid, abi ja infot, mida põgenikud Eestisse jõudes vajavad.

Seoses Pärnu vastuvõtukeskuse avamisega ei toimu Niine tänava vastuvõtukeskuses enam politsei- ja piirivalveameti nõustamist. Juba registreeritud põgenikele pakuvad vastuvõtukeskuse teisel korrusel jätkuvalt teenuseid Tallinna haridusamet, perekonnaseisuamet, sotsiaal- ja tervishoiuamet ja töötukassa. Tööpäevadel on kohal vabatahtlik psühholoog. Ööpäevaringselt tegutseb lastetuba, esmaabitarvete, toidu- ja riiete jaotuspunktid ning kohal on MTÜ Ohvriabi. Vastuvõtukeskusesse saabunud põgenikele leitakse SKA abiga majutuskoht, kohapeal toimub vabatahtlike abiga esmane toitlustamine ning korraldatakse transport majutuskohta. Tallinna ühistranspordi tasuta kasutamiseks vormistatakse vastuvõtukeskuses põgenikele ühiskaart, keskuse avamisest alates on seal väljastatud ca 9000 ühiskaarti ehk rohelist kaarti.

Ühtlasi registreeritakse vastuvõtukeskuses lasteaia- ja koolikoha vajadus. Saabujaid kiirtestitakse ja pakutakse tervisenõustamist. Covid-19 teste on keskuses tehtud umbes 9000 põgenikule ja 500 testi töötajatele.