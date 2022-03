Tallinna linnavalitsus ostab veel kaks tänavat

Linnavalitsus otsustas eile eraldada linnavara ametile reservfondist 69 000 eurot Sirptiiva tänava ja Kannustiiva tänava kinnisasjade ostmiseks. «Seda tehti selleks, et vältida eilse istungi järgmise päevakorrapunkti kordumist,» selgitas abilinnapea Andrei Novikov.

Mainitud päevakorrapunktiga eraldati linnavaraametile 237 600 eurot selleks, et osta ärimees Konstantin Ivanišvililt ära Haaberstis asuv Hargi tänav. Ivanišvili omandas tänavamaa pankrotipesast ning hakkas hiljem Hargi tänaval elavatelt inimestelt tänava kasutamise eest raha nõudma. Praeguse ostuga tahab linn vältida Hargi tänava stsenaariumi kordumist.

«Praegusel juhul on tänavamaa planeeringus määratud avalikuks kasutuseks. Lühidalt, linnal on praegusel juhul eelisostuõigus ja me leiame, et oleks mõistlik seda kasutada. Kui me seda ei tee, siis võib juhtuda samasugune lugu nagu Hargi tänaval,» rääkis Novikov.

Ta lisas, et edaspidi võiks kaaluda sellist varianti, et oleks õigusaktidega paika pandud, et kui tegu on avalikuks kasutuseks mõeldud teemaaga, siis oleks kas riigil või kohalikul omavalitsusel alati eelisostuõigus.

«Kunagi oli selline ostueesõigus muinsuskaitselistel aladel. Näiteks ostis Tallinna linn ära Skoone bastioni kõrval oleva maa, mis oleks muidu erakätesse käinud. Täna seadus enam sellist võimalust ei anna,»lausus abilinnapea.