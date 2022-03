Otse Eloga ⟩ «Sisimas on äng ja viha – mu klassis on putinlased»

Tallinna Kunstigümnaasiumi 11. klassi õpilased ei ole Ukraina sõja teemal sama meelt. Margot Lehtsalu (vasakul) kannab rinnas Ukraina lipuvärve, Evelin Alexa Šereš (keskel) hoidub sõja teemal rääkimast, sest kodus tähendaks see tulise tüli puhkemist, Martin Kravtšuk (paremal) ütleb end olema veendunud, et Vene sõdurid ei pommita kedagi ja vastupidist tõestav materjal on võltsing.

Mul on sisimas äng ja viha, kuna ma tean, et minu klassis on kaks inimest, kes on putinlased. Kõik pulbitseb sees, räägib Tallinna kunstigümnaasiumis õppiv ja Ukraina toetuseks sinikollast linti rinnas kandev Margot Lehtsalu.