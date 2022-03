Võhivõõraste hoolivus aitas Ukrainast tulnutel esimesest stressist üle saada

Maailmas on häid inimesi, alustas meie jutuajamist Florija, Ukraina kodanik, kes sõja tõttu on nüüd Eesti sõjapõgenike keskuses. Ta keeldub kategooriliselt end põgenikuks nimetamast ja palub ka teistel end nii mitte nimetada. «Ma tahan olla vaba ja naasta oma kodumaale.»

Kui sõda algas, ei uskunud ma väga kaua, et see meieni jõuab. Aga siis selgus väga kiiresti, et sõda on reaalsus ja peab olema valmis kõigeks. Kohe kui Kropõvnõtskõis kärgatasid esimesed plahvatused, otsustasin viivitamatult ära sõita. Raske uskuda, et alles ärasõidu hommikul olin tööl ja küpsetasin leiba, aga juba õhtul sõitsime koos tütre ja õetütrega ülerahvastatud kiirrongis Poola.