Kaks miljonit eurot võitis Viimsi pereisa

Nüüdseks on võitja oma võidu vormistanud. Võitjaks osutus noor pereisa Harjumaalt. Mehe sõnul mängib ta lotot – Eurojackpoti ja Bingo lotot – pigem harva ja enamjaolt pigem internetis. Sedapuhku aga ostis mees pliks-plaks pileti kauplusest mõni päev enne loosimist ning koju jõudes ütles kaasale naljatades, et «see on miljonipilet» ja ärgu ta seda ära visaku. Muidugi tundus neile mõlemale reede hilisõhtul utoopiline, et pilet tõepoolest miljoneid võitis.

Nüüd, pärast paaripäevast toibumist, loodab mees, et tänu oma finantstaustale ning ratsionaalsele mõtlemisele suudab ta teha raha kasutamisel mõistlikke otsuseid. Kindlasti plaanib ta võidusummast toetada oma peret ja vanemaid ning kindlustada investeeringute abil nii enda kui oma laste tulevikku. Mees tunnistab küll, et paari aasta eest oleks olnud kindlasti lihtsam hinnata, millised on mõistlikud investeeringud. Seda kinnitab noor mees ka, et oma senist elustiili ta liiga palju muuta ei plaani ja Ferrariga sõitma ei hakka – jätkab tööl käimist ning ka igapäevased kulud ei tohiks oluliselt suureneda. Võidust teavad lisaks mehe elukaaslasele ka tema vanemad ning paar sõpra.

Eelmisel reedel võidetud summa näol on tegu seni suurima Eestis võidetud Eurojackpoti võiduga ja teiseks suurima lotovõiduga Eestis. Eesti seni suurim lotovõit võideti Vikinglottoga 2020. aasta juulis, kui Läänemaa mees sai jackpoti 10,8 miljonit eurot.