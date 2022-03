Paet: üle 100 000 Ukraina põgeniku vastu võtnud Moldova vajab ELi abi

«Ukraina-vastase agressiooni mõju Moldovale on väga tõsine,» ütles Paet. «Moldovasse on põgenenud üle 300 000 ukrainlase ning neist on praeguseks sinna ka jäänud üle 100 000 põgeniku.»

Ta lisas, et mitmed kaubateed on suletud, energiavarustus on suurte riskidega ning Moldova Transnistria piirkonnas on Vene väed juba pikka aega.

«Nendes keerulistes oludes esitas Moldova taotluse saada Euroopa Liidu kandidaatriigiks. Sama tegid hiljuti ka Ukraina ja Gruusia,» ütles Paet. «Moldoval on Euroopa Liidu igakülgne toetus sellel raskel ajal – seda nii poliitilises, majanduslikus kui tehnilises mõttes,» lisas ta.

Homme hääletab Euroopa Parlament Moldovale makromajandusliku finantsabi andmise üle summas 150 miljonit eurot, millest 120 miljonit eurot antaks laenudena ja 30 miljonit eurot toetustena. Paeti hinnangul on see abi väga vajalik, kuivõrd Moldova makromajanduslik seisund on jätkuvalt ebakindel.