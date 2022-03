Liina Kersna: selle õppeaasta tunnistused annab Ukraina lastele välja Ukraina riik

Eesti õppekeelega lasteasutuses on 280 (52,8 protsenti), 157 (29,6 protsenti) keelekümbluses ja 91 (17,2 protsenti) venekeelses lasteasutuses. Alushariduses on hetkel kokku 78, üldhariduses 402, gümnaasiumis 39 ja kutsekoolis 11.

«Numbrid kasvavad kiiresti ja see on hea, sest lastel peab olema mõtestatud ja arendavat tegevust, mida koolid ja lasteaiad pakuvad,» märkis Kersna sotsiaalmeedias.

Ukraina riik on loonud 5.-11. kl õpilastele pidevalt täieneva distantsõppe platvormi. «See on hea võimalus emakeeles õppimiseks, aga kindlasti on oluline, et lapsed saaksid omavahel ka suhelda ning eesti keelt õppida,» kirjutas minister.