Politsei hoiatab: postipakipetturid on tüssanud kümneid inimesi

Petuskeemi järgi saadetakse ohvri telefonile sõnum, milles on kirjas, et postipaki kättesaamiseks tuleb kinnitada makse. Lingile vajutades avaneb uus leht, kuhu on lisatud tuntud kullerfirma logo või mõni muu viide postiteenusele. Edasi minnes palutakse sisestada oma elukoha ja pangakaardi andmed.