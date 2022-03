President Kaljulaidi fond andis 100 000 eurot Ukraina meedia toetuseks

«On ütlus, et sõja esimene ohver on tõde. Nii suur toetus näitab mõistmist, kui oluline on iga demokraatliku riigi toimimisele sõltumatu, vaba ajakirjandus ja seeläbi sündmustest tõese pildi edastamine nii oma riigis kui kogu ülejäänud maailmale. Ukraina ajakirjanikud teevad oma elu kõige olulisemat tööd oludes, mille keerulisust on isegi raske ette kujutada,» ütles Kersti Kaljulaid.

Sõja puhkemise järel on President Kaljulaidi fond olnud kontaktis mitmete Ukraina meediamajadega, et selgitada välja, kuidas kõige paremini ja tõhusamalt Ukraina vaba sõna toetada. «Sõnum, mis me saime, oli lihtne: ükski asi ei toimi rahata, ka ajakirjandus keset sõda. Meediaväljaannete tulud on kadunud – reklaami ilmselt täna just liiga edukalt ei müü. Samal ajal on lisandunud kulud toimetuste ümberpaigutamise, logistika ja side peale,» rääkis Kaljulaid.

Esimeses voorus toetas president Kaljulaidi fond Ukrainskaya Pravdat ja Novoje Vremjat, mis on Ukraina suurima jälgijaskonnaga meediamajade hulgas. Meediamajad haldavad ja annavad välja nii lehti, uudisportaale, raadiokanaleid ja telejaamu ning seda nii inglise kui ukraina keeles.

«Sõda jätkub ja seega jätkame ka Ukraina sõltumatu meedia toetamist. Ukrainas on puudus paljust, aga muu hulgas ka lihtsalt rahast: et osta kütust, osta süüa, osta majutust, osta sidevahendeid ja tehnikat. Rahvusvaheline kogukond ja Ukraina elanikud võlgnevad Ukraina vabale ajakirjandusele tõesti palju. Täna tõestame, et hoolime, et nende töö saaks jätkuda,» ütles Kaljulaid.