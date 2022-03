ÜRO arutas Venemaalt sõja lõpetamist nõudvat resolutsiooni

Ukraina esitas uue resolutsiooni assamblee järjekordsel erakorralisel istungil New Yorgis.

«Tekst nõuab Venemaa vaenutegevuse viivitamatut lõpetamist Ukraina vastu ja eelkõige rünnakute lõpetamist tsiviilisikute ja tsiviilobjektide vastu,» edastati teadaandes.

Hääletamine peaks järgnema neljapäeval.

Ühtlasi kordab resolutsioon ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese üleskutset Moskvale peatada oma sõjaline pealetung. Samuti üleskutset sõlmida relvarahu ning pöörduda tagasi dialoogi ja läbirääkimiste teele.

Resolutsioonieelnõu toetab viimastel andmetel 88 riiki ning selle teksti koostasid algselt Prantsusmaa ja Mehhiko.

«See resolutsioon on üleskutse inimesele, kes suudaks vägivalla peatada. Ja see on Vladimir Putin,» sõnas Ühendriikide suursaadik ÜRO juures Linda Thomas-Greenfield.

Thomas-Greenfieldi Prantsuse kolleeg Nicolas de Riviere ütles, et Prantsusmaa kutsub Moskvat peatama Ukraina agressiooni, mis on kuu aega hävitanud tsiviilelanikke, kelle seas lapsi, meditsiinitöötajaid ja ajakirjanikke.

«See on veresaun ja halvim on veel ees. Absoluutne prioriteet on vaenutegevuse viivitamatu lõpetamine ja täielik rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimine,» toonitas saadik.

ÜRO tegeles kolmapäeval kokku ka kolme erineva resolutsiooniprojektiga, mis puudutasid humanitaarolukorra halvenemist Ukrainas.

ÜRO Peaassamblee ees oli kaks konkureerivat resolutsiooni. Ühte toetasid Ukraina ja lääneriigid ja seal toodi välja, et Venemaa vastutab humanitaarkriisi teravnemise pärast. Teise resolutsiooni oli algatanud Lõuna Aafrika Vabariik ning seal ei ole Venemaad mainitud.