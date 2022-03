Prantsuse võimud arestisid veel kaks Vene oligarhi jahti

Tegemist on Prantsusmaa võimude järjekordse sammuga president Vladimir Putini kaastöötajate varade arestimiseks seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse.

Alfa konglomeraadi 59-aastasele peaaktsionärile Kuzmitševile kuuluv 17-meetrine jaht Little Bear I konfiskeeriti Cannesis ja 26-meetrine jaht Little Bear II lähedalasuvas Antibesis. Viimatimainitu väärtuseks on umbes 70 miljonit eurot.

«Meie andmetel on Kuzmitševil väljakujunenud tihedad sidemed Venemaa presidendi Vladimir Putiniga,» öeldi Euroopa Liidu 15. märtsi avalduses, milles kuulutati välja sanktsioonid venelastele, keda kahtlustatakse Putini lähikonda kuulumises.

Prantsuse Riviera on pikka aega olnud Venemaa eliidi lemmikpaik, kellest paljud said rikkaks just Putinile truudust vandudes.

Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia ja Suurbritannia on viimasel ajal konfiskeerinud mitmeid Venemaa oligarhide jahte osana Euroopa Liidu jõupingutustest survestada Putinit oma sissetungi Ukrainasse peatama.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi nõudis teisipäeval Itaalia seadusandjailt, et nad ei laseks Vene eliidil oma riigis pidutseda.

«Ärge olge koht, mis neid inimesi vastu võtab,» ütles Ukraina riigipea seadusandjatele Itaalias, mis on samuti Vene eliidi üks peamisi puhkusepaiku ja koduks nende luksusvilladele.

«Peame nad kõik külmutama: külmutama nende varad, kontod, jahid Scheherazadest kõige pisemani. Peame külmutama kõigi nende varad, kellel on Venemaal võimu otsuseid teha,» ütles ta.