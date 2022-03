Keskerakonna Põhja-Tallinna piirkonna juhiks valiti tagasi Vadim Belobrovtsev

«Põhja-Tallinn on väga oluline piirkond, kus Keskerakonna positsioonid on traditsiooniliselt olnud hästi tugevad. Viimaste valimiste tulemused näitasid aga, et peame aktiivsemalt oma valijate huvide eest seisma ja nende ootustele vastama,» ütles Belobrovtsev. «Võttes arvesse, et Riigikogu valimised toimuvad juba vähem kui aasta pärast, tuleb selle aja jooksul teha väga palju tööd. Seega on minu jaoks piirkonna esimehe positsioon ühtviisi nii suureks auks kui ka suureks vastutuseks.»