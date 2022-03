Lisaeelarvega tõstetakse Tallinna linnatöötajate palka ja suurendatakse reservfondi

Palgatõus puudutab kokku ligi 7000 inimest, kes töötavad nii linna asutustes kui ka hallatavates asutustes. Täiskoormusega töötajate palka tõstetakse reeglina seitsme protsendi võrra. Kõigil, kelle palk on 1200 eurot või vähem, tõuseb palk üldjuhul 10 protsenti. 7,4-protsendise palgatõusu saavad lasteaiaõpetajad ja huvikoolide õpetajad ning 13,3-protsendilise palgatõusu lasteaia abiõpetajad. Linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekandeosakondades kasvavad palgad keskmiselt 19 protsenti. Kõrgharidusega kultuuritöötajate põhipalgad tõusevad 7,7 protsenti. Noorsootöötajate põhipalgad tõusevad kümme protsenti. Tallinna Loomaaia töötajate puhul, kelle põhipalk on alla tuhandeeuro, kasvab palk 13 protsenti.

Ossinovski sõnul toetati ka linnavalitsuse reservfondi suurendamist pooleteist miljoni euro võrra. «Ajad on keerulised ja sõda Ukrainas on näidanud, et ettenägematuid kulusid võib tekkida ootamatult. Tallinn on eraldanud vahendeid humanitaarabi saatmiseks Ukrainasse, kuid ka Eestisse jõudnud sõjapõgenikud võivad vajada tuge,» lausus volikogu esimees.