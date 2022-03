Perearsti nõuandetelefonile tehti möödunud aastal kõnede rekord

Enim kõnesid tehti möödunud aastal märtsis, kui teenindati kokku 59 600 kõnet, seda perioodil mil koroonaviiruse kui ka teiste viirushaiguste levik Eestis oli enneolematult kõrge. Tööpäeviti helistati nõustajaile keskmiselt 1500-1600 korda ning kõige rohkem kõnesid tehti endiselt nädalavahetustel ja pühade ajal, kui perearstikeskused on suletud.

2022. aasta hakul ei saa kõnede arvu langust samuti kuidagi täheldada. "Jaanuaris teenindasime 78 938 kõne, mida on kaks korda rohkem, kui varasematel aastatel samal ajal ning ühtlasi ka kõigi aegade ühe kuu rekord. «Meie jaoks on tegemist juba mitmeaastase maratoniga, mitte enam koroonaviiruse lainega,» märkis perearsti nõuandetelefoni 1220 teenindusjuht Kärt Kukk. «Eesmärgiks oli vastata nii paljudele kõnedele kui võimalik, et abistada pöördujaid, riiki ning tervishoiusektorit keerulises olukorras,» lisas Kukk.