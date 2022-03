Keskkonnaamet saadab Ukraina poole teele 12 nelikveolist sõidukit

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra ütles, et ukrainlaste toetamine tuleb eestlastel südamest ja on ajaloolist tausta arvestades loomulik. «Keskkonnaameti töötajad on komplekteerinud humanitaarabi saadetise lähtuvalt Ukrainast tulnud nimekirjale, kus kirjas vajadused, mida sealsel kaitseväel on antud hetkel enim vaja. Olukord Ukrainas muutub pidevalt ja seepärast on oluline reageerida kiiresti, aga teisalt jälgida ka seda, et meie riigipoolsed abisaadetised oleksid järjepidevad,» rääkis Vakra.