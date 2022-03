Elektrivarustus on taastatud 4000 kliendil

«Alates sellest ajast, kui tugevamate tuulepuhangute tõttu tekkisid hommikul esimesed rikked, oleme praeguseks likvideerinud 6 keskpinge- ja 4 madalpingeriket. Sellega on elektrivarustus taastatud 4000 kliendil. Hetkel on rikke tõttu elektrita veel 4618 klienti. Elektrilevil on üle Eesti töös 24 brigaadi ja neid komplekteeritakse jooksvalt juurde. Tormi tipp on veel ees, seega tuleb rikkeid suure tõenäosusega tänase päeva jooksul juurde,» kommenteeris juhtimiskeskuse juhtivspetsialisti Hardi Puusepp.