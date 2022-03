Reinsalu käis Ukraina-visiidi lõpetuseks Valgevene piiri lähedal

«Täna külastasin Vene-Valgevene piirijoont Ukraina üksustest eespool. Ukraina üksused paiknevad piirijoonest arusaadavalt teatud distantsil,» kirjutas ta. Tšernobõli suunal toimetasid nad purustatud külade elanikele abisaadetisi.

«Külastasin Ukraina sõjaväeüksusi ning mitmeid linnu. Ovruchi linn on eriti kannatada saanud. Linnapea, eakas mees, ütles, et toimunud on kuuga üle 60 pommituslaine. Paljud linna hooned on rusudes ja suur osa linnarahvast lahkunud. Ka meie linnas viibimise ajal olid õhuhäired pidevad,» lausus ta.

«Linnapeale andis Ukraina president eile vapruse eest ordeni. Linnapea tõstis ise kangelastena esile hoopis linna leivatehase töötajaid. Vene väed tahavad strateegiliste objektidena purustada ka leivatehaseid. Osalt on see korda läinud. Ovruchi naised jätkasid õhurünnakute ajal leiva küpsetamist ning see oli tervele rajoonile eluliselt vajalik. Külastasin neid vapraid leivatehase naisi. Ümber leivatehase oli suur hulk niuksuvaid koeri. Linnapea seletas, et paljud põgenikud on koerad lihtsalt lahti päästnud ja nii seal truult istusid.»

Politseinikud näitasid Eesti delegatsioonile Vene rakettide osasid, millest paljudel oli Reinsalu sõnul säilivusaeg eelmisel sajandil.

Öösel pommitas Vene lennuk Dubno kütuseterminali ning Reinsalu käis koos sõjakahjude suurust hindavate keskkonnainspektoritega sündmuskohal. «Tuletõrjujad on tõeliste kangelastena öö läbi tuld kustutanud,» märkis ta.