Tallinn kaalub Ukraina sõjapõgenike lastele kooli loomist

«Praegu on väga keeruline prognoosida, mis edasi saab, sest Ukrainas toimuva sõja kulg on ju ettearvamatu,» lausus Postimehele ministeeriumi meedianõunik Mari Annus. Siiski on neis piirkondades, kus elab rohkem õpilasi, ühe võimalusena kaalutud ukraina õpilastele täiendavate õppekohtade loomist. «Praegu on see variant kavandamisel Tallinnas, täpsemalt anname teada, kui plaanid juba selgemad,» lisas Annus.