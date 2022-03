Ida-Viru Keskhaiglas on sõjapõgenike visiitide arv neljakordistunud

«Lõviosa Ukraina sõjapõgenikest, kes käivad Ida-Viru Keskhaiglas tervist kontrollimas, on noored, 30–40 aasta vanused emad koos lastega. Umbes pooltel juhtudel teeme tervisekontrolli alla 18-aastastele lastele. Sagenenud on ka rasedate visiidid,» rääkis arst.

Isayevska lisab, et lisaks tervisekontrollile on tulnud suunata inimesi edasi perearsti ja eriarsti juurde – suurem osa sõjapõgenikest vajab neuroloogi, onkoloogi, günekoloogi, ortopeedi abi.

Isayevska peab oluliseks mainida, et paljudel Ukrainast tulnutel on laostunud närvisüsteem ja nendega peavad arstid olema eriti kannatlikud ja vastutulelikud. «Paljude emotsionaalne seisund on löögi saanud ning meie arstid ja tervishoiutöötajad mõistavad seda väga hästi ja annavad omalt poolt kõik, et osutada Ukraina sõjapõgenikele vajalikku meditsiinilist abi ja toetada neid moraalselt,» toonitab Isayevska.