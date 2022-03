Pagulasabi lõpetab sõjapõgenike Eestisse toomise

Pagulasabi märkis, et nad on busse kasutanud juba üle kuu aja annetusrahade toel. «Alustasime 25. veebruaril vajaduspõhiselt evakueerimisega Medykast, kui piiril valitses kaos ning võimalused suurematesse linnadesse jõuda olid pea olematud. Tippaegadel saatsime välja 12 bussi päevas, hetkel on see vajadus kahanenud 3 bussini Varssavist päevas,» kirjeldas olukorra muutumist Pagulasabi.