ALAR KARIS FINANCIAL TIMESIS ⟩ NATO idatiiba tuleb tugevdada, enne kui on liiga hilja

Karis tõdes, et Venemaa naabruses asuvad riigid on pidevalt hoiatanud agressiivse Venemaa eest ja praegu Ukrainas toimuv näitab, et neil oli õigus.

Avaldame Financial Timesis ilmunud artikli tõlke täismahus

73 aastat tagasi viidi minu maalt sunniviisiliselt Siberisse üle 22 000 inimese. Pooled neist olid naised. Kolmandik olid lapsed. Noorim küüditatu oli vaid kolmepäevane.

Molotov-Ribbentropi pakt jättis 1939. aastal Balti riigid teisele poole raudset eesriiet. Täna näeme, kuidas Venemaa püüab seda lõhet taastada. Kinnivõetud Ukraina pered transporditakse nende jaoks võõrasse riiki. Kuueaastane poiss, kelle pealuus on šrapnellikillud, kirjeldab pisarateta, kuidas tema ema põles surnuks, kui autot tabas Vene mürsk. See leidis aset vaid 90-minutilise lennu kaugusel Tallinnast, Berliinist või Bukarestist. See toimub Euroopas ja Ukraina vajab meie abi.

Hääletus ÜRO Peaassambleel näitas, et Vladimir Putin on oma sõja juba kaotanud. Venemaad toetas vaid neli riiki ja 141 riiki nõudis sõjategevuse lõpetamist. Isegi külma sõja ajal polnud Nõukogude Liit nii isoleeritud.

Külma sõja aegne majandus on aga just see, kuhu Venemaa demokraatlike riikide kehtestatud majanduslike ja poliitiliste sanktsioonide tulemusel liigub. Meie sõjaline abi ja relvad toetavad oma riigi vabadust ja iseseisvust kaitsvaid ukrainlasi, kuid nad vajavad rohkem.

Eelkõige saame aidata Ukrainat, kui keeldume selle olukorraga leppimast. Euroopas ei tohi saada uueks reaalsuseks see, et üks riik saadab oma armee kukutama teise riigi seaduslikult valitud valitsust ja dikteerib, millise liiduga ta tohib liituda.

Kuni Venemaa jätkab sõda ja pole oma vägesid Ukrainast välja viinud, peame olema valmis muutusteks meie harjunud elustiilis, mille lahutamatuks osaks on paljudes Euroopa riikides Vene nafta ja gaas. Iga euro, mille me Venemaale maksame, kulutatakse kas otseselt või kaudselt Ukraina ründamiseks.

Peame mõtlema ka sellele, mida teha, kui Putini sõja julmused ei lõpe. Kas jätkame Ukraina toetamist kõrvalt või oleme valmis astuma järgmise sammu sõja lõpetamiseks? Mis see järgmine samm olla võiks?

Nõudmisega, et NATO pöörduks tagasi 1997. aastasse ja keelaks alliansi väeosade paigutamise uuematesse liikmesriikidesse, püüab Kreml püstitada Euroopas uue raudse eesriide.

Eesti on üks 14 riigist, ligi pooltest NATO praegustest liikmetest, mis on viimase veerandsajandi jooksul alliansiga erinevatel etappidel liitunud. Kõik nägid liikmelisust vahendina kaitsta end võimaliku Venemaa agressiooni eest. Meid võeti NATOsse vastu koos Albaania, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Ungari, Läti, Leedu, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveeniaga. Kuid mõne riigi valitsus ei võtnud meie hoiatusi Venemaa kohta tõsiselt. Nüüd nad näevad, et meil oli õigus.