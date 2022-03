Venemaa saadab välja kolm Eesti diplomaati

Välisministeerium avaldas nördimust Vene Föderatsiooni tänase otsuse peale kuulutada persona non grata’ks kolm Eesti diplomaati, kes on oma tegevuses lähtunud eranditult diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni sõnast ja vaimust.

«Peame äärmiselt kahetsusväärseks, et Venemaa on otsustanud kuulutada Eesti diplomaadid soovimatuteks isikuteks ning on andnud neile korralduse kolme päeva jooksul riigist lahkuda,» ütles Eesti välisministeeriumi esindaja.