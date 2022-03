Eruohvitseride kogu tegi ettepaneku halli passi omanike relvaload ajutiselt peatada

Kogu põhjendas, et ettepanek on ajendatud Ukrainas toimuvast ning ärevast ja ettearvamatust rahvusvahelisest olukorrast. Muu hulgas viitas kogu paljudele Eestisse saabuvatele põgenikele ja sellega kaasnevatele võimalikele pingetele siinses ühiskonnas.

Eruohvitserid täpsustasid, et mainitud relvaseaduse lõiked tuleks peatada kas kolmeks kuuks või vajadusel ka äreva olukorra lõpuni.

Märtsi algul tegi samasisulise ettepaneku ka relvaomanike liit, küll aga ei pakkunud nad loa peatamist välja ajutise meetmena. Siseministeerium põhjendas vastuskirjas, et demokraatlikel alustel tuginevas Eestis lähenetakse relvaomanikele individuaalselt ka edaspidi ja et õiguskuulelikel inimestel on Eestis ka võrdsed õigused.