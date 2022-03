Lepp sai «prussakamürgi» tülis Isamaa ja Aegi üle lõpliku võidu

Ringkonnakohus märkis, et Isamaa ja Raivo Aeg käitusid õigusvastaselt, kui esitasid 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimiskampaanias reklaampudeli vahendusel Lepa au teotaval viisil andmeid, millest mõistlik valija võis järeldada, et Toomas Lepp on korruptant. Ühtlasi kasutasid nad kohtu hinnangul Lepa kujutist õigustamatult ja au teotaval viisil.

Kohtu hinnangul ei saa Isamaa ja Aegi tegusid õigustada Lepa võimaliku rollina kui avaliku elu tegelane, sest ka sellele tunnusele vastav isik ei pea taluma oma au teotamist ega tema kohta ebaõigete andmete avaldamist. Kuna Isamaa ja Aeg tegutsesid ühiselt valimiskampaania raames, siis see tähendab, et nad vastutavad kahju hüvitamise eest solidaarselt.

«Isamaa ja Raivo Aegi rikkumise raskus avaldub eelkõige selles, et Toomas Lepa pea kujutist kasutati surnud prussaka peana, millel on halvustav tähendus. Sel viisil oma kujutise kasutamist ei pea taluma avaliku elu tegelane ega kohaliku omavalitsuse ametnik,» märkis kohus.

«Isamaa ja Raivo Aegi käitumist ja suhtumist Toomas Leppa pärast rikkumist iseloomustab pigem enese õigustamine, mitte aga kahetsus või vabandus. Teisest küljest võtab ringkonnakohus arvesse väidete esitamist valimiste kontekstis ja seda, et valmiskampaania ei olnud suunatud otseselt Lepa vastu, vaid pigem oli selle eesmärk valijate häälte saamine. Isamaa ja Aeg tõendasid, et reklaampudelite eeldatav kasutusaeg on möödunud. Neil kaalutlustel on kohane mittevaralise kahju hüvitis 2000 eurot,» selgitas ringkonnakohus.