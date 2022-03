Riigikohus: mündileiu õigused jäävad riigile, mitte kirikule

Menetlusse mitte võtmisega jääb jõusse ringkonnakohtu otsus, et kuigi kogudus oli Võidukaaregrupiskulptuuride omanik nõukogude okupatsiooni eelsel ajal, kaotas ta skulptuuride omandi nõukogude võimu poolse sundvõõrandamise tõttu Eesti Vabariigile.

Antud otsus on tähendusrikas kümnetele kogudustele üle Eesti, sest selle järgi kuulub koguduste arhailine vallasvara riigile üksnes selle tõttu, et nõukogude võim need sundvõõrandas. Nii maakohus kui ka ringkonnakohus nõustusid, et enne sundvõõrandamist oli Võidukaaregrupi näol tegemist koguduse varaga.

«On täiesti arusaamatu, et Eesti Vabariigi kohus käsitleb nõukogude võimu sundvõõrandamist omandi kaotamisena ning tunnustab siiani nõukogude võimu aegseid seadusi,» kommenteeris kogudust kohtuvaidlusesesindav advokaadibüroo Ruus & Veso vandeadvokaat Heidi Rajamäe-Parik. «Kogudust on selles kaasuses koheldud ebavõrdselt, sest kohtupraktikas on tunnustatud küüditatute vara omandiõiguse säilumist vaatamata sellele, et nõukogude võim nende asjad, näiteks kunstiväärtused, sundvõõrandas.»

Ebavõrdne kohtlemine annab advokaadi sõnul aluse Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumiseks.

Risti koguduse juhatuse aseesimehe Marko Paloveeri sõnul lootis kogudus Riigikohtu menetlusluba just selletõttu, et ringkonnakohus tugines koguduse omandi mitte tunnustamisele nõukogude seadustele.

«Väga raske on endale tunnistada, et veel aastal 2022 peetakse Eesti Vabariigis nõukogudeaegseid seadusi õiguspärasteks. Eesti riik on väitnud, et kuna nõukaajal olid kogudused isikuteks, kel oli keelatud igasugune vara omamine, siis seetõttu pole võimalik neile okupatsioonieelseid asju tagastada. Sisuliselt tähendab see, et riigile kuulub enamik kirikutes olevaid oreleid, altarimaale, arhailisi armulauariistu, tornikelli ja muud vallasvara,» ütles Paloveer. «Jääb üle ainult loota, et riik tegutseb värske omanikuna kõikide nende kultuuriväärtuslike esemete säilitamisel ja hooldamisel heaperemehelikult.»

Heidi Rajamäe-Pariku sõnul kehtib Eestis tänaseni asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 6 lg 1, millega on Eesti Vabariik võtnud endale kohustuse respekteerida kõikide omandit sõltumata rikkumise ajast.

«1993. aastal kehtestas Eesti Vabariik ajatu omandi kaitse, mis tähendab, et omand on kaitstud õigusvastase võõrandamise vastu ka juhul, kui selline võõrandamine on toimunud minevikus. Nõukogude võimu poolt läbi viidud võõrandamine on kahtlemata õigusvastane ning seda ei tohiks täna tunnustada,» ütles Rajamäe-Parik.

Millistel kaalutlusel Riigikohus kaasust menetleda ei võtnud, jäävad teadmata, sest Riigikohtul puudub põhjendamise kohustus. Advokaat Riigikohtu hinnanguga kindlasti ei nõustu, leides, et Eesti Vabariik ei ole mitte kunagi skulptuuride omandiõigust saanud, ei nõukogude võimult ega ka mingil muul viisil. Koguduse omand ei ole kunagi lakanud eksisteerimast ning ringkonnakohtu lahend riivab advokaadi sõnul nii õiglust kui ka õigustunnetust.

«Vastust küsimusele, kuidas Eesti Vabariik omandi sai, ei vastatud ning selle asemel on kohtulahendis esitatud põhjendamatu retoorika omandi kaitsmise kohustuse puudumisest. Viimane on aga selges vastuolus seadusega, mis ei võimalda mitmeti tõlgendamist, kuivõrd on kinnitamist leidnud kohtupraktikas,» selgitas Rajamäe-Parik.

«Eesti riigil pole kohane ega lubatud mõista nõukogude võim ühest küljest hukka, kuid teisalt võtta vastu selle niiöelda positiivne pärand arhailiste esemete näol,» lisas ta.

Rajamäe-Parik on kindel, et ka peale antud kaasust ei asu riik defineerima, kas kirikute valduses olevad vallasesemed on vahepealse nõukogude võimu tõttu õiguslikult Eesti riigi omand või mitte. Tema sõnul kasutab riik printsiipi, mis minu käes, see minu oma.

1959. aastal ENSV kultuuriministeeriumi poolt Risti kirikust kunstimuuseumi ajutisele restaureerimisele viidud Võidukaaregrupp ehk 14. sajandil nikerdatud üle-elusuuruses hindamatud puitskulptuurid ristilöödud Kristusest, neitsi Maarjast ja apostel Johannesest asuvad Niguliste kiriku Antoniuse kabelis kuulsa Bernt Notke «Surmatantsu» kõrval.

Sama hagiga taotles Risti kogudus Risti kirikust aastatel 2010-2011 toimunud kirikupõranda renoveerimise käigus leitud 1197 ajaloolise mündi omandiõiguse tunnustamist. Nii maakohus kui ka ringkonnakohus on oma otsuses seni leidnud, et tegu on peitvara ning kultuuriväärtusega leiuga, mis peaks kuuluma riigile.

Kokku 1381 esemest, sealhulgas 1197 mündist koosnev leid avastati aastatel 2010.-2011. Muinsuskaitseameti loal Risti kirikus toimunud restaureerimise ja arheoloogiliste uuringute käigus. 1197 leitud münti pärinevad ajavahemikust 13.-20. sajand, suurem osa müntidest on pärit 16.-17. sajandist. Hetkel on need deponeeritud Harjumaa muuseumisse.