Rain Lõhmus sai esimese vaktsiinisüsti: nüüd saab ilma takistusteta tegutseda

LHV asutaja Rain Lõhmus jõudis äsja Eestisse ja suundus kohe perearsti juurde, et saada märtsi alguses Eestisse jõudnud Nuvaxovid koroonavaktsiinisüst. Tegemist on valgupõhise vaktsiiniga, mida eelistavad need, kes ei soovi uuema tegumoega vaktsiini. Eestis on Nuvaxovidiga tänaseks kaitsepoogitud vaid 243 inimest.