Pikad dokumendijärjekorrad on PPA sõnul kevadele iseloomulik nähtus

Nii mõnigi inimene on PPA kodulehel erinevateks teenusteks - näiteks dokumentide taotlemiseks ja kättesaamiseks - aega broneerides avastanud, et esimene vaba aeg võib jääda koguni juunikuusse. PPA sõnul ei ole see tingitud Ukraina sõjapõgenike voolust.