Riigikogulase pere hoole all on poolsada sõjapõgenikku

«Vaata ringi, küllap on kusagil siinsamas,» vastab talle otsitava, viieaastase Taari isa Kaido Höövelson.

Keskerakondlasest riigikogu liige on äsja lõpetanud järjekordse Lääne-Virumaale Kulinale saabunud sõjapõgenike pere andmete arvutisse toksimise ja pakkunud väsinud ilmega perepeale, et nad võiksid enne enda Barto Puhkemaja toas sisse seadmist keha kinnitada. Oma pikka teekonda Harkivist alustanud neljaliikmeline perekond nii talitabki. Õhtusöögiks on makaronid hakklihaga ja seljanka.