Nõunik tantsitas ministrit oma pilli järgi viimse võimaluseni

8. märtsil teatas riigikohus, et nad Urmas Arumäe kaitsja kaebust arutlusse ei võta. See tähendab, et jõustus alama kohtuastme süüdimõistev otsus. Vanglasse Arumäe minema ei pea, küll aga heideti ta lõpuks välja advokatuurist. Arumäe mahukas kohtutoimik annab aimu ühe mehe kavalusest kahes ametis.