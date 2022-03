Opositsiooni ennustus läks täppi: Põlva nutiteed ehitab volikogu liikme firma

Põlva Kesk ja Jaama tänavale peaks aasta lõpuks rajatama nutitee. Politsei on viimase kolme aasta jooksul registreerinud siin kümme liiklusõnnetust, kõik plekimõlkimised. Vaid üks neist juhtus ülekäigurajal.

Põlva vald sõlmib lähiajal lepingu volikogu liikme Kuldar Leisi (RE) firmaga Bercman Technologies, et rajada aasta lõpuks 14 nutikast ülekäigurajast ja kuuest autode keskmise kiiruse mõõtjast koosnev ning 176 000 eurot maksev nutitee. Sellega läks täppi opositsiooni ennustus, kes on kaua kahtlustanud, et asi pole puhas.