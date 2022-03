Eesti Punase Risti kinnitusel läheb kogu annetatud raha ukrainlaste toetuseks

«Ringvaade» uuris Pervilt väidete kohta, et Punasele Ristile annetatud raha ei pruugi liikuda sinna, kuhu Eesti inimesed on enda teada annetanud, vahendab ERR-i uudisteportaal .

Perv ütles, et 4,7 miljonist annetatud rahast kaks miljonit on Eesti Punane Rist vastavalt Ukraina Punase Risti peasekretäri soovile üle kandnud Rahvusvahelisele Punase Risti komiteele (ICRC).

«Seda võin küll kinnitada ja täiesti puhta südametunnistusega, et kõik need rahad - kaks miljonit, mis on läinud ja ka see ülejäänud 2,7 miljonit, mis on täna Eesti Punase Risti arvel -, jõuavad abivajajateni,» rääkis ta.