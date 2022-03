Heljo Pikhof ja Anti Poolamets vaatlevad valimisi Ungaris

«Eesootavad parlamendivalimised on Ungari inimestele oluline võimalus oma arvamust väljendada,» lausus delegatsiooni liige Heljo Pikhof. «Riigile on valimised aga võimalus näidata pühendumust vabadele ja demokraatlikele valimistele,» sõnas Pikhof. Ta lisas, et valimisvaatlejate ülesanne on anda valimistest aus ja täpne ülevaade.