Tallinnas on õppekohta pakutud 1540 Ukrainast saabunud õpilasele

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et tänaseks pakuvad juba pea kõik Tallinna munitsipaalkoolid Ukrainast saabunud õpilastele päevaõppe formaadis tegevusi.

«Paraku toimub ka Ukrainast tulnud õpilaste puhul palju liikumisi, mistõttu ei pruugi kõik lapsed jääda sinna kooli, kuhu nad on suunatud – näiteks soovitakse püsiva elukoha leidmisel ehk elukoha muutusega vahetada ka kooli. Lisaks õpivad paljud lapsed distantsõppel Ukraina koolisüsteemi järgides. Samas pakub meie päevaõpe neile täiendavalt teist lähenemist ja sotsialiseerumist,» selgitas Belobrovtsev.

«Ent meil on olemas valmidus ka selleks, et avada Ukraina lastele kool ja ühe võimalusena näeme selleks kasutada Tallinna Ülikooli õppehoonet Räägu tänaval, mis mahutaks esialgu ca 200 õpilast. Vajadusel saaksime sealsamas pakkuda ka päevakooli formaadis tegevusi, nagu see toimub praegu meie munitsipaalkoolides.»

Lasteaiakohta on abilinnapea sõnul pakutud ligi 350 kohasoovijale vanuses 3-7 aastat. «Saame neile pakkuda vabu lasteaiakohti üle Tallinna, v.a sõimerühmadesse. Kuid eri põhjustel on paljud vanemad neist kohtadest ka loobunud,» märkis Belobrovtsev. «Siinkohal rõhutan veel kord, et kasvanud nõudluse tõttu ei jää ükski Tallinna elanikest lasteaiateenusest või koolikohast ilma. Paralleelselt käib meil ka tavapärane koolikohtade määramine ja sõimerühmade komplekteerimine.»

Tallinn pakub lastele ja noortele võimalust osaleda kas alushariduses (lasteaiad ja -hoiud eelkooliealistele lastele), põhihariduses (üldhariduskoolides koolikohustuslikele lastele ja noortele), kutsehariduses, huvihariduses ja -tegevuses ning avatud noortekeskustes. Tallinnas lasteaia- või koolikoha saamiseks tuleb Ukraina sõjapõgenikel pöörduda Tallinna põgenikekeskusesse (Niine 2), mille kaudu edastatakse lasteaia- või koolikohta vajavate laste info Tallinna Haridusametile.

Haridusteenuse saamiseks on olulised ajutine kaitse, Eesti isikukood ja alaline elukoht. Sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikud ja nende pereliikmed saavad taotleda Politsei- ja piirivalveametist ajutist kaitset ehk aastast elamisluba. Pärast ajutise kaitse taotlemist laienevad neile sarnased õigused nagu on Eesti elanikel, sealhulgas ka õiguse siin õppida.