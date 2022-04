Eesti Pagulasabi on aidanud Eestisse 8074 Ukraina sõjapõgenikku

Viimased Eesti Pagulasabi poolt koordineeritud regulaarsed evakuatsioonibussid Poola väljusid neljapäeval, teatas pagulasabi pressiesindaja reedel.

Evakuatsioonimeeskonnas kokku lõi erinevatel aegadel kaasa 82 vabatahtlikku, kes tegid umbes 7700 töötundi. Kõige rohkem tegutses evakuatsioonimeeskonnas korraga 39 inimest.

«Oleme valmis vajaduspõhiselt evakuatsioonisuuna taastama, kui olemasolevad süsteemid enam ei toimi,» teatas Eesti Pagulasabi.

Ukraina sees viib Eesti Pagulasabi ellu rahapõhist sekkumist (multi-purpose cash assistance), toetades Ida-Ukraina haiglaid meditsiinitarvikute, toidu, generaatorite ja muud tarvikuga ning jagame tekke ja muud esmavajalikku pommivarjendites olevatele inimestele.

31. märtsi seisuga on pagulasabi toetanud 4423 leibkonda, ehk umbes 13 000 inimest. Toetus on umbes 70 eurot ühe leibkonnaliikme kohta. Iga leibkonna vajadus on individuaalselt hinnatud, peamiselt on kasusaajad pered, kes on kaotanud oma kodu või pereliikme või kelle pereliige on saanud sõjategevuses haavata või kes elavad nn isoleeritud linnades.

Eesti Pagulasabi humanitaarsekkumise peamised piirkonnad on Donetski, Luhanski, Zaporižžja, Sumõ, Harkivi, Kiievi, Žõtomõri, Mõkolajivi ja Tšernihivi oblastid. Pagulasabi meeskond Ukrainas kohapeal on 16-liikmeline, kes igapäevaselt abivajajate hindamise, neile rahapõhise abi edastamisega ja olukorra monitoorimisega tegelevad.

ÜRO kinnitusel on rahapõhised sekkumised jätkuvalt kõige sobivam viis, kuidas inimesi aidata, välja arvatud mõnes piirkonnas, kus turud enam ei toimi.

Samuti toimetab Eesti Pagulasabi meditsiinivahendeid, toiduaineid ja muud vajalikku haiglatele, seni on tuge saanud mitmed Donetski, Dnipropetrovski, Mõkolajivi, Zaporižžja ja Tšernihivi oblastite haiglad. Erakorraliselt on pagulasabi saatnud humanitaarabi koostöös Ukraina transpordifirmaga ka Mõkolajivi, mis on üks kõige kriitilisemaid piirkondi. Samuti oleme toimetanud 900 tekki ja muud esmavajalikku pommivarjenditesse Zaporižžja ja Harkivi linnades.

Eesti Pagulasabi koordineerib kõiki oma tegevusi teiste humanitaarorganisatsioonidega läbi ÜRO OCHA klastrisüsteemi. Mitmed organisatsioonid plaanivad laiapõhjaliste rahapõhiste sekkumistega alustada tulevatel nädalatel; Eesti Pagulasabi oli üks esimesi, kes sellega kohe sõja alguses alustas.

Eesti Pagulasabi nõustamiskeskus Tallinnas jätkab nii põgenike kui nende lähedaste nõustamist igal tööpäeval. Avatud on infotelefon Ukraina põgenikele ja neid aitavatele inimestele +372 5881 1311 samuti e-mail dopomoha@pagulasabi.ee .

Pagulasabi andmebaasi on kogunenud üle 3000 elukoha pakkumise eraisikutelt ja ettevõtetelt ning sadu teisi koostööpakkumisi. Neist ligi 900 on privaatsete elukohtade pakkumised - eraldi korter või maja -, ülejäänud pakkumised on jagatud eluruumidele - omanikuga jagatud korter või tuba. Kõigist pakkumistest on pagulasabi juba üle 400 vahendanud Ukrainast saabunud leibkondadele. «Vahendame elukoha pakkumisi pagulasabi kaudu ise ka proaktiivselt otse kohalikesse omavalitsustesse, kes võtavad pakkujatega vajaduspõhiselt otse ühendust. Tallinnas, Pärnus ja Tartus töötavad juba ka pagulasabi vabatahtlike meeskonnad, kes vahendavad majutuspakkumisi riiklikes majutusasutustes, et põgenikud saaksid endale püsivamad elukohad kiiremini,» rääkis Eesti Pagulasabi esindaja.

Pagulasabi tegevusest majutuse suunal saab lugeda aadressil https://www.pagulasabi.ee/uudised/kuidas-korraldame-majutus-ukraina-sojapogenikele .

Kõige suurem tugi on praegu rahalistest annetustest. Kõik kriisitegevused jooksevad jätkuvalt annetuste toel. Annetuste abil anname humanitaarabi Ukraina kohapeal ja toetame Eestisse jõudvaid ukrainlasi.

Rahalisi annetusi on pagulasabile kogunenud üle 4,4 miljoni euro, seal hulgas sihtannetused evakuatsioonide korraldamiseks ja Eesti sisesteks tegevusteks. Sellest 895 000 eurot on juba kulunud Ukraina sees humanitaarabi andmiseks ning ligi 535 000 eurot evakuatsioonide korraldamiseks. Hetkel suudab pagulasabi humanitaarabi suunal toetada keskmiselt 250 leibkonda päevas, päevakulu on umbes 50 000 eurot.

Oma Ukraina pangakontole teeb Eesti Pagulasabi ülekandeid osamaksete kaupa, et minimeerida finantsriske. Pidevalt hoiab pagulasabi oma Ukraina pangakontol vähemalt ühe nädala kulutuste jagu ettemaksu ja kriisireservi.

Eesti Pagulasabi on Ukrainas humanitaarabi pakkunud juba 7,5 aastat.

Eesti Pagulasabi administratiivkulud on umbes 3000 eurot kuus - kontorite rent, kommunaalkulud, telefonid, internet ja muu seesugune. Need kulud on kaetud erinevatest projektidest, neid me annetusrahadest ei kata. Lisaks teevad töötajad ja vabatahtlikud sõja eskaleerumisest saadik ületunde, et tagada abivajajatele parim ja kiireim võimalik abi, seal hulgas annetusrahade kiire suunamine ja kasutamine sõjapõgenike heaks.

Kõik Eesti Pagulasabi finantsaruanded on iga-aastaselt auditeeritud, eelnevate aastate aruanded on avalikult leitavad https://www.pagulasabi.ee/dokumendid .