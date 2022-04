Aitab nii Alzheimeri tõve kui halva tuju korral

Kas ja kuidas muusika inimest mõjutab?

Dali Kask: Muusika on kunstiliikidest ainus võimas meedium, mis avaldab inimesele nii füsioloogilist kui psühholoogilist mõju. Muusika mõju on ilmselge, see ei ole üldse vaieldav või kaheldav. See on fakt. Kui oleme mingi heliallikaga samas ruumis, siis õhk meie ümber vibreerib, me saame sellest nii või naa osa. Kuidas aga muusika ühele või teisele mõjub, on väga kompleksne ja individuaalne. Universaalset muusikat, mis kõigile sarnaselt mõjub, ei olegi olemas.

Kõrv võtab helilained vastu, vibratsioon mõjutab aju ja sealt tuleb palju reaktsioone. Kui mõni lugu väga korda läheb, siis võime tunda kananahka oma ihul, südametöö muutub, selle löögisagedus läheb vastavalt muusika tempole kiiremaks või aeglasemaks. Isegi lihased vibreerivad helivibratsioonis kaasa. Lisaks nähtavad füüsilised mõjud – jalg hakkab takti lööma või keha kaasa nõksuma.

«Muusika mõjutab meie tundeelu ja emotsioone, võimendab neid,» teab muusikapsühholoog Dali Kask. FOTO: Foto: Raigo Pajula

Teine suurem aladimensioon on see, et muusika avaldab meile väga võimsat kognitiivset mõju. Käivituvad väga võimsad mõtteprotsessid ja vaimsed reaktsioonid. Ma toon ühe näite – muusika aktiveerib mälu. Vanemate inimeste puhul saab Alzheimeri tõvega kaasnevate mäluprobleemide leevendamiseks muusikaga palju kaasa aidata, taaselustada kogemusi. Muusikat kuulates tekivad kujutluspildid, läheme justkui rännakule oma fantaasias. See aitab saada kontakti alateadvusega ja sügavamate tunnetega, neid verbaalselt analüüsida.

Muidugi üks mõjuaspekt muusika­psühholoogias on see, kuidas muusika mõjutab meie tundeelu ja emotsioone, võimendab neid. See on väga tugev ja selgelt tajutav!

Priit Vare: Ega me teadlikult ei ole mõõtnud, kuidas muusika kuulajale mõjub. See on suuresti vaistu küsimus. Millele me toetume faktiliselt, on muusikauuringud – inimestele mängitakse laule ette ja nad hindavad palasid. Meil on neid uuringuid tehtud väga palju ja näeme, millised lood ja artistid töötavad. Hästi hea näide on Adele – kõigis muusikauuringutes tõuseb ta esile kui üks väheseid fenomenaalseid lauljaid, kelle lood kohe inimestele meeldivad. Tavaliselt tuleb looga kohaneda kuu kuni kaks, et see inimestele meeldima hakkaks. Adele’i tahaks iga raadiojaam mängida, aga meie vaates on tal liiga palju kurbi lugusid. Kuid õnneks on siiski ka positiivseid laule! Meie mängime neid.

Kus tuli mõte teha raadio, mis ainult positiivset emotsiooni jagab?

Priit Vare: Viimase kümne aastaga on toimunud muusikas üks oluline muutus – striimingukeskkonnad, näiteks Spotify, on asunud pakkuma väga rikkalikult meeleolu-playlist’e. Varem jaotus muusika ajastute kaupa, stiilide kaupa, meeleoluvalikuid eriti ei tehtud. Kui vaadata meeleolulistide edukust – see on fenomenaalne! Mõnedel on miljoneid ja rohkemgi kuulajaid!