Mürgitamisest on saanud ajatu klassika

Mürgitamine on aegade algusest olnud efektiivne viis vastasest vabaneda, ja kui uudiseid jälgida, siis ei tundu see niipea ajalukku vajuvat. Viimasel ajal on mürgitamisuudiseid Venemaaga seoses tulnud pea iga aasta ja alati tunduvad need uskumatuna, justkui keskaega kuuluvana.