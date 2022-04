Et Will Smith Oscarite jagamisel Chris Rockile kõrvakiilu andis, tuli šokeeriva üllatusena. Kes aga Smithide tegemistega rohkem kursis, said sellest käitumisest võib-olla paremini aru. Vägivalda ei tolereeri keegi, aga Smithi puhul on tegemist vimmaga, mis kogunenud salaja. Või siis üsna avalikult ja vaese Chris Rockiga pole siin suurt pistmist.