Hõbemägi: miks te vaikite, president Kaljulaid?

«Tundub, et ei saa olla õigemat aega kui just praegu võidelda raevukalt Ukrainas Venemaa pommide all elavate laste ja naiste ja noorukite õiguste eest, tõmmata tähelepanu Venemaa sõjakuritegudele ja veriste kätega maniaki Putini roimadele,» märkis Hõbemägi ühismeediapostituses viidates president Kaljulaidile kui ÜRO peasekretäri poolt nimetatud naiste, laste ja noorukite õiguste eestkõnelejale.