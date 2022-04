Haridusministrina kordasaadetu tõttu omastamissüüdistusega kohtu all olev Mailis Reps (KE) on riigikogu liikmena maksumaksja raha eest ostnud 3823 euro väärtuses kingitusi ja suveniire valijatele. Anomaaliaid on aga nii palju, et on põhjust kahelda, kas kingitused valijate kätte jõudsidki.