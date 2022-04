Küttepuude tootjad ennustavad hinnatõusu sügiseni

«Hakkasime veebruari keskel müüma toorest leppa 45 eurot ruum, nüüd on miinimumhind 60 eurot. Arvan, et nädala pärast on juba 65 eurot,» rääkis ta. «Lepp on kõige maltsam ja kõige väiksema kütteväärtusega puit üldse. Ei teagi, miks seda tahetakse, aga eks ta kuivab ruttu: inimesed kevadel ostavad ja sügisel saavad juba kütta. Kellel on võimalust kauem kuivatada, sellel tulekski võib-olla osta rohkem segapuud, kus on sees vaher, saar, toomingas ja paju, sest need on tükk maad suurema kütteväärtusega.»