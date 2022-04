Ecuadori vanglamässus tapeti vähemalt 12 inimest

Ecuador on viimastel aastatel püüdnud ohjeldada tavaliselt jõukudega seotud vägivallakuritegusid kinnipidamisasutustes. 2021. aastal hukkus vanglavägivallas 320 inimest.

Siseminister Patricio Carrillo ütles ajakirjanikele päeval, et mäss ei ole endiselt kontrolli all. Carrillo sõnul on selle mahasurumiseks mobiliseeritud 800 politsei- ja relvajõudude liiget.