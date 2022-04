Ülle Madise annab esmaspäeval riigikogu ees ametivande

President Alar Karis tegi 16. novembril ettepaneku nimetada õiguskantsleriks taas Ülle Madise. Kaaskirjas märkis president, et viimased seitse aastat õiguskantsleri ametit väärikalt kandnud Ülle Madise on tugeva akadeemilise tausta ja pikaaegse riigihalduse kogemusega jurist.

Varasem töökogemus on tal õigusloome alal justiitsministeeriumis ja riigikogu põhiseaduskomisjonis, samuti on ta töötanud riigikontrolli peakontrolörina ning presidendi õigusnõunikuna. Ta on tegelenud põhiseaduslikkuse järelevalve ja põhiõiguste kaitse probleemidega ning on järjekindlalt juhtinud tähelepanu vajadusele hinnata õiguste piiramise proportsionaalsust. Ta on seisnud selle eest, et riigivõimu tarvitamine oleks ka kriisi ajal kooskõlas põhiseadusega.