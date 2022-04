Kolme kuuga kaotas liikluses elu 13 inimest

Kõike raskem kuu on tänavu liikluses olnud jaanuar, kui raskeid õnnetusi oli 81, hukkunuid viis ja viga saanuid 100. Veebruaris oli raskeid õnnetusi 67, milles sai vigastada 81 inimest ja elu kaotas kuus liiklejat. Märtsis sai 67 raskes liiklusõnnetuses vigastada 84 inimest ja hukkus kaks.

Joobes juhi süül on tänavu kolme kuuga juhtunud 12 rasket liiklusõnnetust, milles keegi küll surma pole saanud, kuid vigastusi on saanud 13 inimest. Sealjuures on roolijoodikute põhjustatud õnnetuste arv tänavu selges languses. Nii juhtus mullu kolme kuuga joobes juhtide süül 20, tunamullu aga koguni 27 rasket õnnetust.